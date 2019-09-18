العقيد المالكي : 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو

المواطن -الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقال المالكي : جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ” يا علي”.

فيديو | العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب. #وزارة_الدفاع #صحيفة_المواطن #عاجل #ارامكو #السعودية

pic.twitter.com/ivJxyFCiNd — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019

وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.

وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وتابع المالكي : حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط.