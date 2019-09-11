العمل تعلن عن 4000 #وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى حضور (ملتقى تمكين بمدينة الرياض)، والمخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي يتضمن (4000 فرص وظيفية) تقدمها 50 شركة.

كما يشمل الملتقى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

ويُقام الملتقى يومي الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 2019/09/17م والأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م (من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً)، بمدينة الرياض- قاعة السلطانة- فندق كروان بلازا (الرائدة).

والتسجيل مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م، من خلال الرابط التالي: هنا .