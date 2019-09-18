العناد يفضح تناقض أردوغان: خائن للعهود
ما زال يمارس العداء والإساءة ضد المملكة

العناد يفضح تناقض أردوغان: خائن للعهود

2019/09/18
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - شرف الروقي- الرياض

أكد المحلل السياسي الدكتور عبدالرحمن العناد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يمارس العداء والإساءة ضد المملكة والتعدي عليها، مستغلًّا كافة الفرص والمؤتمرات الصحفية للهجوم عليها.

وأوضح العناد، في تصريحات إلى “المواطن“، أن تصريح الرئيس التركي الأخير بشأن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، عدائي وغير مبرر، حيث ربط الهجوم الذي شجبته واستنكرته معظم دول العالم ببدء حرب اليمن، وكأنه يبرر مثل هذا العمل الإرهابي الخطير.

وأشار العناد إلى تناقض الرئيس التركي عندما أبدى دعمه لعاصفة الحزم عند انطلاقها واستعداده لدعم الشرعية في حال طلب من تركيا ذلك، ولكنه بتصريحه يناقض نفسه، واصفًا إياه بأنه “خائن لدينه والعهود التي تربط بين الدول الإسلامية”.

وأضاف: أن الرئيس التركي أثبت وقوفه مع النظام الإيراني الإرهابي الذي يسهم في زعزعة الأمن في المنطقة، وانتشار تأثيراته السلبية في عدد من الدول العربية، وزود الميليشيات الإرهابية بالأسلحة التي عرضت دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة لخطر الصواريخ البالستية وطائرات الدرون المسيرة.


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