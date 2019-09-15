الغاز المسيل للدموع يواجه المولوتوف في احتجاجات هونغ كونغ!

الغاز المسيل للدموع يواجه المولوتوف في احتجاجات هونغ كونغ!

2019/09/16
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شبت أعمال عنف جديدة في هونغ كونغ مساء أمس الأحد، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقواذف المياه ضد المحتجين الذين رشقوا بدورهم الشرطة، بالحجارة وقنابل المولوتوف.

ورغم الحظر الذي فرضته السلطات على التظاهر والفعاليات الجماعية، تحدى عشرات آلاف الأشخاص هذا الحظر ونزلوا مجددًا إلى شوارع وجادات مركز المدينة.

وفي مشهد أصبح مألوفًا خلال ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، ووقعت أعمال عنف بين عناصر الشرطة ومجموعات راديكالية صغيرة كان أفرادها يحاولون مهاجمة المبنى الذي يضم مقر الحكومة.

واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ولجؤوا إلى خراطيم المياه بسائل ذي لون أزرق، فيما رشق المتظاهرون الحجارة وقنابل المولوتوف من فوق السياج الذي يطوق المبنى الحكومي.


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