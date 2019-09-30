الغبار يضرب جدة وإرشادات هامة لحماية نفسك

المواطن - جدة

تعرضت بعض أحياء محافظة جدة، مساء اليوم الاثنين، لموجة من الغبار المصحوبة بعواصف رملية، تسببت في تدني الرؤية.

الهلال يحذر:

وحذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق من الغبار، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

كما دعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

إرشادات هامة:

وهناك بعض الإرشادات العامة للوقاية من الغبار، وذلك خلال موجة الغبار والأتربة التي تتعرض لها جدة، منها ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، مع بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، بالإضافة إلى استخدام قناع الوجه ووسائد الحماية، وأخيرًا اتباع الإرشادات الخاصة لحالات الطقس.

كما يجب لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة.