الغرامة والتشهير بمواطن ووافد لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بجدة

المواطن - جدة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن سعودي ووافد من الجنسية الباكستانية، لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بمجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف والعمل لحسابه الخاص بمدينة جدة.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم التشهير بالمواطن بعد إدانته بالتستر على الوافد من خلال مزاولة نشاط تجاري والعمل لحسابه الخاص تحت اسم مؤسسة مسجلة باسم المواطن.

وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكمًا بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص.

وتضمن الحكم شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين.