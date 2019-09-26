الـVAR يصدم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد ” VAR ” هدفًا لفريق الهلال في مباراة التعاون، اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب محمد كنو هدفًا لنادي الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني من ضربة رأسية، لكن حكم المباراة الروماني أوفيديو هاتيجان ألغى الهدف بعد العودة لـ تقنية الـVAR.

وصُدم نجوم فريق الهلال بعد إلغاء الهدف، خاصة أن الفريق الهلالي يبحث عن مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، قبل أن يُسجل اللاعب ريان الموسى لاعب التعاون هدفًا ثانيًا للهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ69.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول للتعاون في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.