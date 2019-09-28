الـVAR يُحير الكثيرين بعد كل مباراة لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

شكك البعض من النقاد الرياضيين في فوز نادي الهلال على التعاون، أول أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال نجح في الفوز على التعاون بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك سعود في الرياض.

وعلّق عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق للنصر، قائلًا عبر تويتر: وسعوا صدوركم من 40 سنة نفس النظام، أي نظام؟! نظام شاهد ما شافش حاجة.

وأشار عبدالله بن زنان في تغريدته إلى أن الهلال انتصر بمساعدة التحكم في مباراة التعاون.

وقال الناقد الرياضي سلطان الزايدي بعد مباراة الهلال والتعاون عبر تويتر: بصراحة ما شفت مباراة الهلال والتعاون، لكن بعد ما تمشيت في تويتر والواتساب، وشفت تحليل بعض الحكام أقدر أقول لكم وبكل ثقة: إن الهلال بهذا الشكل سيحسم الدوري من بدري.

واتجه البعض الآخر من النقاد الرياضيين لقول: إن الهلال ظُلم تحكيميًّا في مباراة التعاون على الرغم من فوزه، حيث قال الناقد الرياضي ناصر الجديع عبر تويتر: هذه الأخطاء الكارثية قد تحسن الظن فيها سابقًا على اعتبار أنها أخطاء تحكيمية بشرية، أما حدوثها في ظل وجود تقنية الفار فهو أمر خطير يستوجب التحقيق مع حكم الساحة وحكام الفيديو والتوصية بعدم الاستعانة بهم مجددًا؛ حتى لا يكون دورينا مسرحًا للحكام المتهاونين أو الفاسدين.

وأضاف الجديع: الفار فر والإخراج شعر بالحرج، والهلال نجا من مذبحة تحكيمية رومانية جديدة، ويجب أن يكون هناك وقفة حازمة وإلا سيعود هذا الحكم مجددًا.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي فهد الروقي عبر تويتر: ما زالت كوارث التحكيم وتقنية الفيديو مستمرة هناك ضربة جزاء واضحة لجيوفنكو وبطاقة صفراء ثانية على سيدريك أميسي تجاهلوها وكأن شيئًا لم يكن.

وأضاف الروقي: إلى متى يفوز الهلال على الخصم والحكم؟! الحكم الروماني المتخصص في تعثرات الهلال يلغي له هدفًا ويتجاهل 3 ضربات جزاء!! إلى متى هذه الكوارث التحكيمية؟!

وسبق لـ سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، انتقاد الـVAR في الموسم الماضي قائلًا بأن التقنية تخدم نادي الهلال للفوز.

وحدثت إثارة للجدل وحديث مطول عن تقنية الـVAR في مباريات الهلال، بعد فوز الحزم على الهلال في الموسم الماضي من دوري المحترفين بعد الاستعانة بالتقنية.