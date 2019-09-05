الـVAR يُسهل مهمة الحكم السعودي

المواطن - مروة نبيل

تعرض أداء التحكيم الأجنبي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لانتقادات شديدة، بسبب تراجع المستوى.

الـVAR الحل

وأكد لاعب النصر السابق، إبراهيم العيسى على ضرورة عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تقنية الفيديو الـVAR ستساعده كثيرًا.

وتابع العيسى: “الـVAR سهل مهمة الحكم السعودي.. وقرار إبعادهم عن إدارة المباريات في الموسم الماضي أضرّ بهم، يجب تهيئة الحكم السعودي قبل عودته ولا بد أن تكون عودته بشكل تدريجي وثقتنا فيه كبيرة”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالله العمري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “في ظل وجود تقنية الـ VAR عودة الحكم المحلي مطلب.. والجدل في التحكيم لا ينتهي”.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل قد أكد أنه سيضع سياسة واضحة للتحكيم وآلية دعم الحكم السعودي، والقرار النهائي للجنة الحكام في تحديد الموعد المناسب لعودة الحكم المحلي لإدارة مباريات الدوري.