الفئران تثير الذعر في نيويورك

كشفت مدينة نيويورك عن سلاح جديد في ترسانتها لمكافحة الجرذان المنتشرة في ممرات قطار الأنفاق، والتي تنهش أكياس النفايات، قائلة إنه فخ يحتوي على كحول.

وعرضت البلدية، الخميس، جهاز “إيكوميل” الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه.

وجرى القضاء على حوالي 107 جرذان خلال شهر، بواسطة هذا الجهاز المستورد من إيطاليا، والذي جُرب في محيط بلدية بروكلين.

وقال المسؤول المحلي إريك آدمز، خلال مؤتمر لعرض هذه التقنية على الصحفيين، إن نيويورك تواجه “أزمة” جرذان تثير الذعر في نفوس بعض العائلات.