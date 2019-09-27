#الفتح يُحقق أطول سلسلة هزائم في دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد الوحدة اليوم

#الفتح يُحقق أطول سلسلة هزائم في دوري محمد بن سلمان

2019/09/27
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الفتح في آخر 7 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُحقق أطول سلسلة هزائم حالية بين الفرق المشاركة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، التي وصفت ما يحدث للنموذجي بـ”الانهيار”.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، حيث تلقى 4 هزائم متتالية ضد الشباب، النصر، الفيصلي والأهلي.

ويلعب الوحدة ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح النموذجي تحقيق نتيجة إيجابية.


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