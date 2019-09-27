الفتح يُعاني هجوميًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل لافت خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فريق الفتح بـ”الضعيف” على المستوى الهجومي، مؤكدًا أن يُعاني لتسجيل الأهداف.

وأضافت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في التسجيل 8 مرات آخر 13 مباراة لعبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أكثر من أي فريق آخر خلال الفترة نفسها.

ويملك الفتح رقمًا سلبيًا آخر، حيث إنه خسر في آخر 7 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُحقق أطول سلسلة هزائم حالية بين الفرق المشاركة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، حيث تلقى 4 هزائم متتالية ضد الشباب، النصر، الفيصلي والأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح النموذجي تحقيق نتيجة إيجابية.