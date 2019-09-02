الفتح يُعير ساشا إلى ديبورتيفو لاكورونيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، عن موافقته على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ساشا إلى صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني لمدة موسم رياضي واحد.

وأعرب مجلس إدارة نادي الفتح عن أمنياته بالتوفيق للاعبه الصربي ساشا خلال تجربته الرياضية المقبلة في منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت موافقة إدارة الفتح على رحيل ساشا إلى ديبورتيفو لاكورونيا بعد التعاقد رسميًا مع النرويجي جوستافو ويخايم لمدة 3 سنوات مقبلة، قادمًا من ميدتيلاند الدنماركي.

وكان نادي الفتح قد تعاقد مع الصربي ساشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قرطبة الإسباني، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، بعدما خسر أول جولتين ضد الشباب والنصر.