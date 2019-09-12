الفراج: ملعب مدينة الأمير سلطان سيسر الناظرين

المواطن - محمد سمعه

أعلن ماجد الفراج مدير مشروع تطوير مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عن جاهزية ملعب المدينة لاستضافة مباراة ضمك والاتحاد اليوم في الجولة الثالثة بـ بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ماجد الفراج لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: ستشاهدون في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ما يسر الناظرين، عندما يستضيف مباراة يوم الجمعة ومباراة يوم السبت، وما فعلناه في ملعب المحالة كأننا قمنا ببناء منشأة جديدة، واستخدمنا إضاءات جديدة ستكون الأولى في ملاعب المملكة.

وأضاف ماجد الفراج: تم تجهيز مواقف خاصة وتسهيل الدخول لذوي الإعاقة.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة، كانت أعلنت أمس الخميس عن جاهزية ملعب مدينة الأمير سلطان لاستضافة المباريات بعد فترة من تطويره.