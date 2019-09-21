الفريق العمرو يستذكر تضحيات شهداء الدفاع المدني

المواطن - الرياض

رفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد الأمين, وسمو وزير الداخلية – حفظهم الله – ولكل أبناء الشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثمانين لتتويج ملحمة توحيد المملكة، والاحتفال بيوم الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن ينعم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها وأن يحفظ قيادتها الرشيدة لتتواصل مسيرة النهضة والتطور التي ترتفع صروحها في جميع مناطق المملكة.

وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة للمملكة العربية السعودية حتى غدت هذه البلاد وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة. إن المتأمل لمسيرة المملكة العربية السعودية ونحن نحتفل اليوم في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً قيادة وشعباً ليجد في نفسه حيزاً كبيراً من الاعتزاز الوطني والفخر الذاتي فيما تحقق في الحاضر من الرقي الاجتماعي والاقتصادي والرفاه المعيشي الذي أصبح المواطن السعودي يرفل بخيراته،كنتيجة طبيعية للسياسات العامة التي تنتهجها الدولة دائماً مستندةً بذلك على مصلحة الوطن والمواطن في توازن حكيم وفريد أثبت على مر السنين قدرته على مواجهة التحديات .

واستذكر الفريق العمرو في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في توحيد هذه البلاد والتي يواصل مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي قام على تطوير ونهضة ونماء المملكة في شتى المجلات , فضلاَ عما قام به حفظه الله من خدمة للحرمين الشريفين ورعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأضاف: إن من أبهى صور الاحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني الكبير، هو تجديد الولاء وتأكيد الالتزام بنطاق المسئولية، وتحمل الأمانة على كل من ألقيت على عاتقه منا، والعمل المستمر على المشاركة في التنمية الشاملة العملاقة التي يعمل عليها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من خلال رؤية المملكة 2030 هذه الرؤية التي قفزة بعجلة التنمية حتى أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة في جميع مجالاتها.

وأشار معاليه إلى أن رجال الدفاع المدني، وهم يشاركون في الاحتفال بيوم الوطن يدركون ضخامة المسؤولية المنوطة بهم ويعاهدون ولاة الأمر – حفظهم الله – على التفاني في أداء مهامهم في التصدي لكل خطر يهدد سلامة أبناء الوطن والمقيمين به والتضحية بكل غالٍ ونفيس للحفاظ على المكتسبات الوطنية مستفيدين في ذلك من الإمكانات الضخمة التي وفرتها لهم الدولة – رعاها الله – لأداء رسالتهم الإنسانية والوطنية على الوجه الأمثل, مستلهمين في ذلك البطولات والتضحيات الفذة التي صنعت ملحمة توحيد المملكة ومنحت كل أبناء الوطن فرصة الاحتفال والفرحة في يوم الوطن.

واختتم معالي مدير عام الدفاع المدني كلمته مستذكرًا تضحيات الشهداء من رجال الدفاع المدني -رحمهم الله- الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الواجب وحفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في ذاكرة الوطن، سائلاً المولى جلت قدرته أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.