الفنانة سديم تشدو بالأغاني الوطنية بمهرجان حفر الباطن

الفنانة سديم تشدو بالأغاني الوطنية بمهرجان حفر الباطن

2019/09/21
الساعة 5:20 مساءً
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المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

تواصلت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفر الباطن لليوم الثاني على التوالي بتقديم عدد من الفعاليات الشيقة والممتعة التي تناسب كافة أفراد المجتمع.

كما تم في اليوم الثاني إقامة حفلة غنائية نسائية للفنانة سديم قدمت من خلالها أغاني وطنية وذلك في الخيمة النسائية المخصصة لهن مع المحافظة على الخصوصية التامة للنساء الحاضرات حيث تجاوزن 300 سيدة.

واستقطبت جادة الفن عدداً كبيراً من محبي الفنون التشكيلية وذلك في المكان المخصص للفنانين التشكيليين قدموا من خلاله إبداعاتهم على عدة مستويات منها اللوحات الجدارية والمعارض والرسم الحي وبمشاركة أكثر من 16 فنانة تشكيلية.


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