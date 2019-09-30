الفوز شعار مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

اختتمت منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت جميع مباريات اليوم بالفوز.

ولعب النهضة ضد البكيرية على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتمكن أصحاب الأرض من الفوز في الوقت القاتل بنتيجة 3/1، سجلها حامد فلاتة وهدفين للاعب شيبان تراوري في الدقائق 44، 92 و94، وهز شباكه الحاج عثمان.

وفاز الكوكب على الأنصار بهدف دون رد سجله يزيد الجميعة، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الشعلة، وتغلب القادسية على مضيفه العين بهدف نظيف أحرزه ستانلي أوهاتشي في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك سعود.

وتمكن الجبلين من الفوز على الجيل بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وسجل كارلوس دي مورا الثنائية في الدقيقتين 55 و73.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في الفوز على حطين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بهدف دون رد سجله راكان الحافظي.