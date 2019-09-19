الفيصلي يتخذ هذا القرار بعد أزمة إبراهيم غالب

المواطن - محمد سمعه

تسبب اللاعب إبراهيم غالب في صنع أزمة بينه وبين الفيصلي، وذلك بعد طلبه بفسخ التعاقد مع العنابي.

وطالب اللاعب إبراهيم غالب إدارة الفيصلي بفسخ عقده ومغادرة النادي؛ بسبب استعداده للخضوع لعملية جراحية في الركبة ودخوله في فترة تأهيلية لمدة ستة أشهر.

وقال فهد المدلج رئيس الفيصلي بعد أزمة اللاعب إبراهيم غالب: خاطبنا اللاعب بسبب غيابه عن التمارين بإنذارات متكررة، وتم إيقاف مستحقاته ورفع الملف إلى لجنة الاحتراف لاتخاذ القرار النهائي.

وانتقل إبراهيم غالب لـ صفوف نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كصفقة انتقال حر من صفوف نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019.

وقيل: إن الفيصلي برئاسة فهد المدلج وافق في الفترة السابقة على طلب إبراهيم غالب، لكن بشرط الحصول على 200 ألف ريال من اللاعب للموافقة على طلبه.

ورحل إبراهيم غالب عن النصر، وذلك بعدما فشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي في الفريق الأول لأصفر العاصمة.