الفيصلي يحتل الوصافة ويُحقق رقمًا تاريخيًّا بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رقمًا تاريخيًّا، عقب فوزه اليوم على حساب نادي العدالة بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجاوز الفيصلي أول خمس مباريات دون أن يخسر للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ بداية عصر الاحتراف.

ونجح الفيصلي كذلك في أن يكون ثاني فريق في دوري المحترفين بالموسم الجاري لم يتعرض للخسارة في أول خمس جولات بالدوري، متساويًا مع نادي الهلال صاحب الصدارة الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.

وأنهى نادي العدالة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب عبدالله عبدالوهاب في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العدالة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، بحث الفيصلي عن إحراز هدف التعادل، فكان له ما أراد عبر اللاعب إيغور روسي الذي سجل الأول للفيصلي في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وواصل الفيصلي ضغطه، حتى تمكن اللاعب ويليام أوليفيرا من إحراز الثاني للعنابي في الدقيقة الثامنة والثمانين.

واختتم لويس جوستافو ثلاثية الفيصلي مُحرزًا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز السادس.