#الفيصلي ينتظر رقمًا تاريخيًّا في دوري محمد بن سلمان

#الفيصلي ينتظر رقمًا تاريخيًّا في دوري محمد بن سلمان

2019/09/28
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي الفيصلي، اليوم، نادي العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون النادي الفيصلي على بعد رقم تاريخي في حال عدم الخسارة الليلة أمام العدالة، حيث سيكون العنابي ضمن 4 فرق لم يخسروا حتى الآن.

وسيتجاوز الفيصلي أول خمس مباريات دون أن يخسر للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ بداية عصر الاحتراف.

ويحتل النادي الفيصلي المركز الرابع حاليًّا برصيد ثماني نقاط من تعادلين أمام الفيحاء والشباب، ومن فوزين على الفتح والاتفاق.

وكانت مباريات الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتهت بفوز الاتحاد على الشباب بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع النصر بدون أهداف.

ونجح الوحدة في تحقيق فوز ثمين على الفتح بثنائية دون رد.


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