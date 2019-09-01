الفيصلي ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، جميع الاشتراطات والمتطلبات الأساسية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي من شأنها إتاحة الفرصة لمشاركة عنابي سدير في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وقدم المدلج شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ نظير ما يحظى به الفيصلي وبقية الأندية الرياضية من دعم خلال الفترة الماضية.

وتابع بيان الفيصلي الرسمي: “ويؤكد رئيس مجلس الإدارة على أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لاهتمام الحكومة الرشيدة بشباب هذا الوطن المعطاء”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أول مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز العاشر بدون رصيد.