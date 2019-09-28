الفيصلي يهزم العدالة بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الفيصلي من الفوز على العدالة بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى نادي العدالة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب عبدالله عبدالوهاب في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العدالة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، بحث الفيصلي عن إحراز هدف التعادل، فكان له ما أراد عبر اللاعب إيغور روسي الذي سجل الأول للفيصلي في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وواصل الفيصلي ضغطه، حتى تمكن اللاعب ويليام أوليفيرا من إحراز الثاني للعنابي في الدقيقة الثامنة والثمانين.

واختتم لويس جوستافو ثلاثية الفيصلي مُحرزًا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز السادس.