الفيصل: افتتاح مطار الملك عبدالعزيز يواكب النهضة الحضارية

المواطن - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة افتتاحه أيده الله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية: يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وافتتاح المحطة الخامسة لقطار الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات القدوم والمغادرة للمطار، باستخدام التقنية الحديثة والمتطورة لراحة المسافرين بشكل عامٍ والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وفق رؤية المملكة 2030 لصرحٍ حضاري يحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه.

وأضاف الفيصل: يواكب المشروع النهضة الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهدكم الزاهر الميمون في الوقت الذي يسعد فيه كل مواطن بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: حفظكم الله سيدي وأمد في حياتكم الغالية قائداً ورائداً لمسيرة الخير والعطاء والازدهار والبناء خادماً للحرمين الشريفين وسنداً للإسلام والمسلمين.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نظير تفضله بافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية خطية: “يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص الشكر والامتنان لتفضلكم بتدشين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة والمحطة الخامسة لقطار الحرمين”.

وأضاف سموه: “إن هذا الإنجاز الحضاري التنموي يعكس اهتمامكم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز مكانة المملكة عالمياً كدولة مؤثرة فـي صناعة الطيران المدني الدولي، كما يعمل على خلق بيئة حديثة ومتطورة لخدمة ضيوف الرحمن محققاً بذلك رؤية المملكة الطموحة 2030”.

وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالقول: “يتزامن تدشينكم لهذا المشروع الرائد مع الذكرى المجيدة لتوحيد المملكة العربية السعودية ليؤكد المضي قدماً نحو النماء والبناء فـي مملكتنا الغالية، سائلاً الله أن يطيل فـي عمركم ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها فـي ظل قيادتكم الحكيمة”.