خالد الفيصل يرأس لجنة الحج.. والبداية مبكرة

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي 1441هــ .

جاء ذلك لدى ترؤس سمو أمير منطقة مكة المكرمة – بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة – في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة , اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة الاستعدادات لموسم حج 1441هـــ.

وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وسمو لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة لراحة ضيوف الرحمن وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين التي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.

وثمّن سموه جهود القطاعات خلال موسم الحج ، مهنئاً الجميع بما تحقق من نجاحات ، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد المبكر وتظافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والتخطيط لموسم حج العام الحالي وتعزيز الايجابيات التي تحققت في حج العام الماضي والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها ميدانياً خلال الموسم.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع أعداد الحجاج المغادرين, حيث بلغ عددهم حتى اليوم أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج فيما تبقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرابة 453 ألف حاج.

وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.