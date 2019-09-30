الفيفا لـ الهلال: احذروا مصير #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث الموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” عن مباراة الهلال والسد القطري التي تنطلق غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الموقع الرسمي للفيفا أنه يجب على نادي الهلال الحذر من خطورة نادي السد على ملعبه بالأخص، حتى لا يواجه نفس مصير نادي النصر بالإقصاء من البطولة الآسيوية.

وسبق لنادي الهلال أن واجه نادي السد ثماني مواجهات، حيث فاز الهلال على السد في 4 مباريات وتعادلا في 3 مواجهات.

يذكر أن الهلال فاز على التعاون بثنائية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مواجهة نادي السد.

وكان الهلال تأهل إلى دور نصف النهائي وذلك بعد إقصاء نادي الاتحاد، بينما تأهل السد بعد إقصائه لنادي النصر.

وستُقام مباراة الهلال والسد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.