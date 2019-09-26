الفيفا يكشف سبب رفض تصويت مصر لـ محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم سبب رفض الصوت المصري للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2019.

وسبق للاتحاد المصري لكرة القدم أن أرسل استفسارًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة أسباب عدم اعتماد التصويت المصري في اختيار أفضل لاعب في العالم عن عام 2019 من قبل الفيفا.

وكشفت تقارير صحافية مصرية، أن تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم باطلًا وذلك بسبب عدم ثبوت توقيع قائد المنتخب المصري ومدرب المنتخب في تصويت أعضاء اتحاد الكرة من قبل رأي مسؤولي الفيفا.

وذكر الفيفا اليوم، أن رفض الصوت المصري جاء بسبب عدم توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم على الورقة التي شملت صوتي قائد منتخب مصر أحمد المحمدي ومدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب.

يذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ذكر أن الخطأ الإداري من الاتحاد السابق منع صوت مصر من الذهاب إلى محمد صلاح في جائزة اختيار أفضل لاعب في العالم.

وكان المدرب الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش مدرب المنتخب السوداني قال بأنه منح صوته في الأساس لـ محمد صلاح لكنه تفاجأ بعد ذلك بأن صوته ذهب إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.