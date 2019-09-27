الفيفا يُوضح حقيقة تزوير الأصوات لـ ميسي

المواطن - محمد سمعه

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ما تردد حول تزوير وشراء الأصوات لإعطاء جائزة أفضل لاعب في العالم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وكان اللاعب خوان باريرا، قائد منتخب نيكاراجوا، نفى أن يكون قد صوّت لاختيار الأفضل بالعالم، على الرغم من نشر تصويته من قبل الفيفا لصالح ميسي.

وقال مسؤول من داخل الفيفا: نحن حصلنا على توقيع قائد منتخب نيكاراجوا وما قمنا بنشره عبر موقع الفيفا هي الأصوات الصحيحة، أعتقد أنه يجب على اتحاد نيكاراجوا لكرة القدم فتح تحقيقٍ حول الأمر.

وأكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الإيطالي، في وقت سابق، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان الأحق بالفوز بالجائزة من الفيفا أكثر من ميسي.

وتحدث فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بـ يوفنتوس لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية قائلًا: رونالدو تُوج بجائزة السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي بجانب الفوز مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية كيف لا يُتوج بها.

وتنافس مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة الأفضل من فيفا كل من ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وحلّ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث خلف ميسي وفان دايك في سباق الأفضل بالعالم عن عام 2019.