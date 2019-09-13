الفيفا يُوقف رئيس اتحاد القدم الباراغوياني السابق مدى الحياة
لحصوله على رشاوى

الفيفا يُوقف رئيس اتحاد القدم الباراغوياني السابق مدى الحياة

2019/09/13
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، إيقاف خوان أنخيل نابوت رئيس الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم سابقًا مدى الحياة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي؛ بسبب الفساد المالي وحصوله على رشوة.

وقال الفيفا في بيان رسمي أصدره أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف خوان أنخيل مدى الحياة وتغريمه مليون فرانك سويسري بسبب حصوله على رشاوى مالية في الفترة من عام 2012 حتى 2015، خلال عمله في الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم.

ويذكر أن خوان أنخيل كان قد ترأس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم بداية من أغسطس 2014 حتى استقالته في ديسمبر من عام 2015؛ بسبب تهم فساد مالي، حيث استقال بعد اعتقاله في مدينة زيوريخ السويسرية.


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