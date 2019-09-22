القائمة العربية المشتركة تعلن دعم غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

المواطن - متابعة

أعلنت القائمة العربية المشتركة دعمها بيني غانتس رئيس تحالف أزرق أبيض، لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بعدما أعلنت في وقت سابق عن قائمة من الضمانات لتأييده.

والقائمة العربية المشتركة هي ثالث أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الجديد وتضم 4 أحزاب سياسية، أبرزهم حزب الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

وفي وقت سابق قال الطيبي إن دعم غانتس يحقق هدفين، الأول هو تحقيق إنجازات للمجتمع العربي والإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن الهدف الثاني هو “بُعد سياسي”.

وأكد النائب العربي أن مطالب القائمة تشمل إصدار قرار حكومي بمكافحة العنف في المجتمع العربي وإلغاء قانون كامينتس الخاص بتسهيل عمليات الهدم، علاوة على الإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف اقتحامات المسجد الأقصى.