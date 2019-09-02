القادسية الكويتي يعتذر عن ضم فخر الدين بن يوسف

المواطن - محمد سمعه

تراجع نادي القادسية الكويتي، عن إتمام تعاقده مع اللاعب فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع جول السعودي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن نادي القادسية اعتذر عن إتمام التعاقد مع اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف بسبب ارتفاع راتبه.

ولم ينجح فخر الدين بن يوسف في كسب اقتناع المدرب الوطني خالد العطوي، ليكون اللاعب التونسي قريبًا من مغادرة الاتفاق، والانضمام لنادٍ آخر.

وكان فخر الدين بن يوسف، انضم إلى الاتفاق في عام 2018 قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي، كما شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

من ناحية أخرى تولى المدرب الوطني خالد العطوي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، عقب الخروج من كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت صيف عام 2019 في بولندا.

ويُذكر أن الاتفاق هو أول فريق يُدربه خالد العطوي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يسبق له تدريب أي فريق في الدوري الممتاز وسبق له تدريب فرق في درجات مختلفة بالكرة السعودية.

فاز الاتفاق في أولى مبارياته في الدوري على نادي الوحدة بثنائية دون رد.