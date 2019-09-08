القادسية يُخصص حافلات من الخبر لدعم الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، مساء اليوم الأحد، عن تسيير حافلات للجماهير من مقر النادي بمدينة الخبر إلى العاصمة البحرينية المنامة، لحضور مباراة السعودية ضد اليمن في التصفيات الآسيوية.

وتلعب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار لدعم الأخضر في انطلاقته نحو نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأشار حساب نادي القادسية الرسمي على “تويتر”، إلى أن الذهاب من أمام البوابة الرئيسية عند الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وستكون العودة بعد مباراة السعودية ضد اليمن مباشرة، كما سيتم تقديم وجبات غذائية مجانية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم أيضًا عن انطلاق حافلات للعوائل والشباب من مدينة الدمام لدعم ومؤازرة الأخضر في مباراته المقبلة ضد اليمن.