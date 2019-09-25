القاسم: لا توجد عقوبات انضباطية في الأربع جولات الماضية

المواطن - مروة نبيل

أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم أن لجنة الانضباط لم تصدر أي عقوبات انضباطية خلال الأربع جولات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع القاسم خلال تصريحاته لبرنامج في “المرمى”: “تم عقد العديد من الاجتماعات في لجنة الانضباط وتم إصدار قرارات تم توجيهها مباشرة إلى الأندية”.

وأضاف: “القرارات التي أعني هي مخالفات مثل التأخر بالنزول إلى ملعب المباراة أو عدم حضور لاعب إلى منطقة المقابلات السريعة، ولكن لم يتم إصدار عقوبات انضباطية تضر بالمنافسة بين الأطراف حتى نهاية الجولة الرابعة”.

وأشار إلى أن لجنة الانضباط تدرس حاليًا العديد من الحالات قبل إصدار العقوبات، وتابع: “في حالات لا تكون مستعجلة، ولا تتأثر بها الجولات، وتأخذ وقتها، لإعطاء الحق للأندية ويكون أمام اللجنة الوقت الكافي، ولا تكون مضرة بالمنافسة وعدالتها”.

واختتم القاسم تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كنا ننشر القرارات عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم جاهزية الموقع الرسمي للاتحاد، لكن ستكون القرارات مستقبلاً عبر الموقع الرسمي فقط”.