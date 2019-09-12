القبض على نجلي منتج مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات

المواطن - متابعة

ألقت أجهزة الأمن المصرية، أمس الخميس، القبض على نجلي المنتج السينمائي الشهير، أحمد السبكي، كريم وخالد، بعد أن عُثر بحوزتهما على مخدر الكوكايين.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن قوة من مديرية أمن القاهرة أوقفت المتهمين الاثنين بعد أن اشتبهت فيهما، وبعد تفتيشهما عثر على 3 غرامات من الكوكايين.

واقتيد المتهمان بعدها إلى قسم شرطة قصر النيل في القاهرة لبدء التحقيقات معهما.

يُذكر أن السبكي بدأ رحلته مع العمل السينمائي حين افتتح نادي فيديو خلال حقبة الثمانينيات فوق محل الجزارة الذي تمتلكه عائلته، والذي تخصص في البداية في توزيع وتسويق الأفلام الأجنبية في مصر، حتى ذاع صيته وصار من الرواد في هذا المجال في السوق المصرية.