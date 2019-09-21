القبض على 90 من متظاهري السترات الصفراء وإغلاق 30 محطة مترو في باريس
7500 شرطي حالوا دون وصول المحتجين إلى الشانزليزيه

القبض على 90 من متظاهري السترات الصفراء وإغلاق 30 محطة مترو في باريس

2019/09/21
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على العشرات، اليوم السبت، خلال تفريق مجموعات من محتجي ”السترات الصفراء“ كانوا يحاولون تنظيم مظاهرات غير مصرح بها في وسط باريس.

ونشرت الحكومة أعدادًا ضخمة من الشرطة خشية أن يستغل مؤيدو السترات الصفراء احتجاجات مصرح بها على تغير المناخ ونظام جديد لإصلاح أجور التقاعد في نشر الاضطراب في العاصمة الفرنسية.

وقالت شرطة باريس: إنها ألقت القبض على 90 شخصًا في العاصمة بحلول قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وتصدت لنحو مائة محتج خلال محاولتهم التجمع في شارع الشانزليزيه.

وتم نشر نحو 7500 شرطي وحال الانتشار الأمني دون وصول الاحتجاجات إلى عدة مناطق في باريس بينها شارع الشانزليزيه، وتم إغلاق ما يزيد على 30 محطة مترو.

وينظم محتجو السترات الصفراء مظاهرات لعطلة السبت الخامسة والأربعين على التوالي ويحاولون إحياء المظاهرات التي تحولت إلى العنف في بعض الأحيان.

وظهرت حركة السترات الصفراء في أواخر العام الماضي على أثر زيادات في الضريبة على الوقود ثم تحولت إلى تمرد على إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبلاد.


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