القحطاني: فوز نواف بن محمد إضافة جديدة للإنجازات السعودية

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بفوز ممثل السعودية الأمير نواف بن محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وقال القحطاني خلال بيان رسمي عبر حساب اتحاد ألعاب القوى الرسمي على “تويتر”: “فوز الأمير نواف بن محمد هو إضافة جديدة للإنجازات السعودية على كافة الأصعدة، ومنها الإدارية وتأكيد تواجدها في المنظومات الدولية”.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى أن الأمير نواف بن محمد يملك من الخبرة الكثير وسيساهم في رقي ألعاب القوى العالمية.

وفاز الأمير نواف بن محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى للأعوام الأربع المقبلة 2019/ 2023، بعدد الأصوات خلال الجمعية العمومية التي عُقدت، اليوم الأربعاء، على هامش بطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019.