القحطاني يخضع لجراحة الغضروف

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين القحطاني لعملية جراحية ناجحة، صباح اليوم الخميس.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب حسين القحطاني بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة تحت إشراف الشريك الطبي “فزيوتريو”.

وتابع حساب نادي الفيصلي تغريدته قائلًا: “أجرى العملية استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية الدكتور عبدالعزيز العمر في مستشفى الحمادي بالرياض، متمنين للاعب الشفاء العاجل”.

وكان حسين القحطاني قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفيصلي ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعاودته خلال تدريبات الفريق بعد ذلك، لتُثبت الفحوصات حاجته إلى جراحة.