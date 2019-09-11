القرني يطلق على نجله اسم هداف #التعاون

المواطن - مروة نبيل

أطلق حارس مرمى الاتحاد والمنتخب السعودي الأول، فواز القرني اسم هداف فريق التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا على نجله الصغير.

ونشر القرني عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، مقطع فيديو داخل سيارته بصحبة ابنه فور وصوله إلى جدة، وعلق عليه قائلًا: “تاوامبا الصغير الله يحفظه”.

وعاد فواز القرني إلى جدة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وتواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الاتحاد الجماعية.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 ضد اليمن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.