القصبي: قرارات مجلس الوزراء اليوم ستوفر بيئة استثمارية جاذبة

القصبي: قرارات مجلس الوزراء اليوم ستوفر بيئة استثمارية جاذبة

2019/09/24
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بأن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، يمثل محفزًا كبيرًا لنمو القطاع الخاص وتعزيز استثماراته الصناعية، بما يحقق رؤية 2030.

وأضاف القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح مبادرتي (اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي، وإنشاء وإدارة مواقف السيارات) بالشراكة مع القطاع الخاص سيسهم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية، بما سينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن السعودية.


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