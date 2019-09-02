القنصلية في هيوستن تصدر تنبيهاً للمواطنين عن مناطق الإخلاء

القنصلية في هيوستن تصدر تنبيهاً للمواطنين عن مناطق الإخلاء

2019/09/02
الساعة 10:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت القنصلية العامة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تنبيهاً للمواطنين عن مناطق الإخلاء في الولاية والتي أعلن عنها.

وأوضحت القنصلية أن مناطق الإخلاء هي: Duval County – St. Johns County -Nassau County – Martin County – Palm Beach County – Brevard County – St. Lucie County – Osceola County – Glades County – Hendry County – Indiana River County – Okeechobee County – Highland County

وطلبت القنصلية من المواطنين والطلاب المبتعثين التواصل معها على أرقام الطوارئ عند الحاجة.

 



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