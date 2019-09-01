القنصلية لدى هيوستن تحذر من إعصار دوريان: أخلوا المناطق

المواطن - الرياض

حذرت قنصلية المملكة لدى هيوستن، من إعصار يضرب ولاية فلوريدا، بعد أن تم إعلان الإخلاء الجزئي من مقاطعة بلام بيتش في المنطقتين A وB.

وشددت القنصلية على ضرورة أن يُخلي مواطنوها المناطق بسرعة إلى المدن الآمنة، سواء في شمال الولاية أو الولايات القريبة وبالتنسيق مع القنصلية.

ولفتت القنصلية إلى أنه تم إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها تم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة، وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm-Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

وقالت: إنه للاستفسار يمكن الاتصال على هواتف الطوارئ: 2819178305- 2819178658- 2818890570

جدير بالذكر أن إعصار “دوريان” تحول إلى إعصار من الفئة الخامسة الخطيرة مع اقترابه من جزر البهاما، ومن المتوقع أن يجتاح الجزر لمدة يومين تصاحبه أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح مدمّرة قبل أن يتوجه صوب السواحل الأمريكية.

وإعصار دوريان محمل حاليًّا برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترًا، وبعد اجتياحه جزر الباهاما من المتوقع أن يغير اتجاهه إلى الشمال الغربي صوب فلوريدا.