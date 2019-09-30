الكاف يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم لحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون

المواطن - محمد سمعه

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين اجتماعًا طارئًا لحل أزمة مباراة الزمالك المصري ونادي جينيراسيون السنغالي.

وكان نادي جينيراسيون انسحب من مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليُسجل حكم المباراة انسحاب الفريق السنغالي بجانب إعلان تأهل الزمالك.

وجاء انسحاب نادي جينيراسيون بسبب اعتراضه على نقل المباراة وتغيير موعدها بشكل غير قانوني مع عدم الحصول على موافقة الجانب السنغالي.

وتوالت الأحداث في التطور بعد إلغاء اللقاء، ليعلن الاتحاد الإفريقي عن دراسته لمصير المباراة بعدما علم بإقامة مباريات في الدوري المصري أول أمس السبت دون وجود لأي قلق أمني في مصر.

وكان الزمالك طلب نقل المباراة من السبت 28 سبتمبر إلى أمس الأحد، مع نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت في القاهرة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية للسماح للجماهير بالحضور.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان أكد أن موقف الزمالك سليم من الناحية القانونية وأن الفريق السنغالي سيُعاقب بالحرمان من المشاركة الإفريقية لمدة عامين.

وكان لقاء الذهاب بين ناديي الزمالك وجينيراسيون فوت انتهى بفوز النادي السنغالي بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت يوم 14 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك فاز يوم الاثنين الماضي على نادي الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى محمد.