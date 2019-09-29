الكاف يُعلق على أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

المواطن - مروة نبيل

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خطابًا رسميًّا، مساء اليوم الأحد، بشأن أزمة مباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت السنغالي، ونقلها من القاهرة إلى الإسكندرية.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت، يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة”.

وأشار الكاف إلى أن مباريات إنبي أمام طلائع الجيش، ببتروسبورت ومصر إف سي وأسوان في إستاد الكلية الحربية، والمقاولون العرب ضد سموحة في إستاد المقاولون أيام 26، و28 من شهر سبتمبر.

واختتم الكاف خطابه الرسمي، قائلًا: “نود أن نبلغكم أن القرار النهائي بخصوص الزمالك وجينراسيون سيتم إبلاغكم به بمجرد اجتماع اللجان المسؤولة”.

وكان الكاف قرر نقل مباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت إلى إستاد ملعب برج العرب في الإسكندرية، بعدما وصله خطاب من الأمن يؤكد صعوبة إقامة المواجهة الإفريقية بالقاهرة.

وغاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي عن الحضور إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد لاعبو الأبيض والحكام فقط.

وانتظر الحكم وطاقمه المساعد ولاعبو الزمالك لمدة 15 دقيقة فقط داخل الملعب، قبل أن يطلق صافرته معلنًا انتهاء المهلة القانونية لتواجد الفريق السنغالي قبل إعلان غيابه.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون السنغالي قد فاز على الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف.