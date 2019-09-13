الكهرباء تنير أحواش السعيرة بعد معاناة 10 سنوات

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

بعد معاناة عشر سنوات قامت شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي لأحواش الأغنام في مركز السعيرة التابع لمحافظة حفر الباطن.

وذكر رئيس المجلس البلدي بالسعيرة الأستاذ سعود الملعبي لـ “المواطن” أن ملاك أحواش الأغنام عانوا طوال عشر السنوات الماضية من عدم إيصال التيار الكهربائي لهم على رغم أن المخطط معتمد ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف أنه بفضل مجهودات أعضاء المجلس وموظفي البلدية وعلى رأسهم المهندس أحمد السلمي رئيس البلدية تم حل هذه المعضلة والبدء في استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للأحواش.