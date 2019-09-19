الكوليرا تقتل 6 وتصيب 94 في السودان

المواطن - واس

أعلنت الأمم المتحدة، عن ست وفيات، و94 إصابة بعدوى الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حتى الثلاثاء الماضي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية -أوتشا- بالسودان في بيان صادر عنه: إن ولاية النيل الأزرق أبلغت عن 94 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وست حالات وفاة .

وأضاف معدل الوفيات الحالي بسبب الكوليرا في الولاية هو 6.4 بالمئة، ومع العلاج المناسب، يجب أن يظل المعدل أقل من 1 بالمئة.

وأوضح المكتب الأممي أن الشركاء الإنسانيين وفروا لحوالي 146 ألف شخص في الولاية إمكانية وصول جيدة إلى مياه الشرب المأمونة وخِدْمات الصرف الصحي.

ونوَّه إلى تخصيص صندوق السودان الإنساني 7.6 ملايين دولار لمواجهة الكوليرا والفيضانات، ضمن صندوق الاحتياطي لحالات الطوارئ.

وأعلنت ولاية النيل الأزرق، الثلاثاء الماضي، دخول تسع حالات جديدة مصابة بالكوليرا لعنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 94.