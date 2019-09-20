الكويت ترفع المستوى الأمني للمرافق المينائية والنفطية للحالة 2

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رفع وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2).

وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني “للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية”.

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.