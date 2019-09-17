الكويت في مجلس الأمن: الاعتداء الجبان على معملي أرامكو انتهاك صارخ للقانون الدولي

المواطن - واس

دانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص السبت الماضي.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن اليوم، إن هذا الاعتداء يعّد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية، وللتدابير كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات مدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يتصل بالتطورات الأخيرة في عدد من مناطق جنوب اليمن، عبر السفير العتيبي عن قلقه من تلك الأحداث، متطلعاً إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في استضافة مباحثات بين الحكومة اليمنية وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة، معرباً عن أمله في أن تفضي تلك الجهود في محصلتها النهائية إلى عودة الأمن والاستقرار وبما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته على أراضيه.

وأشار إلى أن الاثار الإنسانية الصعبة مازالت تلقي بظلالها على مشهد الأزمة خاصة مع تنامي التحديات المحدقة المتمثلة بنقص الأغذية وانتشار الأوبئة وتواصل إعاقة مسار المساعدات الإنسانية، مجدداً مناشدته لجميع الأطراف بأهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية والإغاثية وعدم فرض أية قيود أو وضع عراقيل على حركتها ومساراتها وضمان سلامة العاملين فيها.

وجدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الدعوة إلى الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة وبما يؤدي إلى دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام نحو التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها التي تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.