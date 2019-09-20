اللجنة الفنية تنهي فحص مسار رالي القصيم

المواطن - القصيم

أنهت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فحص مرحلتي النسخة الأولى من رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، والذي سيقام خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر المقبل.

وأكملت اللجنة فحص المرحلتين الخاصة بطول 370 كيلو مترًا وتحديد نقاط الجهات الأمنية لتأمين المسار بنقاط ضبط أمنية.

وستنطلق المرحلة الاستعراضية من وهطان جنوب مدينة بريدة بطول 3.5 كيلو متر، فيما ستنطلق المرحلة الخاصة الأولى من أم سدرة بطول 170 كيلو مترًا، أما عن المرحلة الخاصة الثانية فسوف تنطلق من الشماسية بطول 200 كيلو متر، غير شاملة نقاط الربط والوصل.

من جانبه، أكد المشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية عبدالله باخشب أن توجيهات سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل بأن تكون مراحل رالي القصيم متنوعة وأن تتم الاستفادة من طبيعة أرض المنطقة والتي حباها الله اختلافًا في التضاريس.

وأضاف: “المتسابقون سيستمتعون بمراحل السباق التي يشاركون بها للمرة الأولى في المنطقة والتي تشمل الكثبان الرملية والتضاريس المتنوعة”، كما توقع باخشب أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة الأولى من رالي القصيم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، والتضاريس المميزة للمنطقة، معتبرًا أن ارتفاع عدد المشاركين سيسهم في زيادة مستوى المنافسة بين السائقين.

إلى ذلك بيّن المشرف الفني في الاتحاد السعودي حمود الجابري أن ما يميز رالي القصيم وجود المراحل بالقرب من مناطق العمران مما يساهم في استمتاع الجماهير بالسباق، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنّب البقاء بالقرب من مسارات السباق تجنبًا لأي خروج ممكن من السائقين.