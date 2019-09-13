اللواء العمري يتفقد قوات الطوارئ بالحد الجنوبي ولقطات مثيرة للتدريبات

المواطن - الحد الجنوبي

تفقد قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، يصاحبه عدد من مدراء الإدارات بالقيادة، أفرع قوات الطوارئ الخاصة بالحد الجنوبي.

وبدأ اللواء العمري الجولة في قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة شرورة ثم قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران ثم قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، وأخيرًا قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة جازان، حيث اطلع على سير العمل الإداري وعلى التدريب وجاهزية القوات للانتقال إلى أي مهمة تكلف بها القوات.

كما حرص اللواء العمري على مقابلة الضباط والأفراد والسلام عليهم أثناء زيارة كل قوة، وأبلغهم سلام وتقدير رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني على ما يقومون به من عمل بطولي في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلاد الطاهرة، وأبلغهم بأن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات والآليات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاعات العسكرية بشكل عام كفيلة بالإخلاص في العمل والتضحية من أجل استتباب الأمن والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، كما أبلغهم أنه سيعمل وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية الجولة، شكر قادة القوات بالحد الجنوبي على الجاهزية العالية منهم ومن منسوبيهم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.