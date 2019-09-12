اللواء المقبل يتفقد منافذ ومطارات جوازات نجران
وجه بحل الصعوبات التي تواجه سير العمل

اللواء المقبل يتفقد منافذ ومطارات جوازات نجران

2019/09/12
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تفقد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل يرافقه مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان اليوم المطارات والمنافذ التابعة لجوازات منطقة نجران.
ووقف اللواء المقبل على سير العمل في مطاري نجران وشرورة، إضافة إلى منفذي الخضراء والوديعة، وذلك للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل المديرية العامة للجوازات عبر تلك المنافذ لتسهيل إجراءات قدوم ومغادرة المسافرين بكل يسر وسهولة والسعي في تطوير الخدمات للمسافرين.
والتقى اللواء المقبل واللواء السليمان خلال الجولة التفقدية بمسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالمطارات والمنافذ، وبحث سبل التعاون المشترك بينهم، وأهمية تظافر الجهود بين قطاع الجوازات وتلك الإدارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل.

 


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