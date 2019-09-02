الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي سعود الفيصل على شاشة MBC1

المواطن - الرياض

تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي سعود الفيصل.

ويعرض الفيلم في تمام 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة MBC1، وهو من إنتاج #مركز_الملك_فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويروي الفيلم الوثائقي سعود الفيصل، مسيرة 4 عقود في حياة الأمير الراحل، ويتحدث فيه 38 ضيفاً منهم شخصيات عربية وعالمية.

ترقبوا هذا المساء عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي #سعود_الفيصل… من إنتاج #مركز_الملك_فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

في الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة MBC1.

يروي مسيرة 4 عقود في حياة الأمير الراحل، ويتحدث فيه 38 ضيفاً منهم شخصيات عربية وعالمية.#سعود_الأوطان pic.twitter.com/NZoku2yqbI — مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) September 2, 2019