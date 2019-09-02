الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي سعود الفيصل على شاشة MBC1

الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي سعود الفيصل على شاشة MBC1

2019/09/02
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي سعود الفيصل.

ويعرض الفيلم في تمام 9:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة MBC1، وهو من إنتاج #مركز_الملك_فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويروي الفيلم الوثائقي سعود الفيصل، مسيرة 4 عقود في حياة الأمير الراحل، ويتحدث فيه 38 ضيفاً منهم شخصيات عربية وعالمية.



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